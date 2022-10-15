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    «Вулверхэмптон» одолел «Ноттингем Форест» благодаря пенальти

    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Ноттингем Форест» — 1:0.

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    Фрагмент матча

    На 56-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который успешно реализовал португальский хавбек «волков» Рубен Невеш.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Ноттингем Форест 1:0
    Гол: 1:0 Рубен Невеш (пенальти) (56') Вулверхэмптон: Жозе Са, Хонни Отто, Макс Килман, Toti Gomes, Rayan Ait-Nouri (Уго Буэно, 90'), Matheus Nunes (Joe Hodge, 90'), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (Бубакар Траоре, 82'), Адама Траоре (Нелсон Семеду, 85'), Диего Силва (Хван Хи Чан, 82'), Даниэл Поденсе Ноттингем Форест: Морган Гиббз-Уайт, Эммануэль Деннис (Джесси Лингард, 70'), Бреннан Джонсон, Шейку Куйяте (Орел Мангала, 70'), Ремо Фройлер (Тайво Авонийи, 84'), Ryan Yates, Harry Toffolo (Сэм Сарридж, 89'), Скотт Маккена, Стив Кук, Неко Уильямс, Дин Хендерсон Предупреждения: Эммануэль Деннис (16'), Скотт Маккена (67'), Даниэл Поденсе (80'), Joe Hodge (90 + 7')

    «Вулверхэмптон» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ (9 очков).

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ноттингем Форест» занимает последнее, 20-е, место с пятью очками на счету.

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