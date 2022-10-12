Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон»

Бывший главный тренер «Севильи»не захотел тренировать «Вулверхэмптон». Об этом сообщает BBC

По информации источника, испанец отказался возглавить английский клуб по семейным обстоятельствам на встрече с одним из членов руководства «волков». Отметим, что действующим наставником команды является Бруну Лаже, с которым руководство английского клуба намерено расстаться в ближайшее время.

Напомним, Лопетеги возглавляет «Севилью» с 2019 года. «Севилья» в семи матчах набрала пять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Вулверхэмптон» под руководством Лаже в восьми матчах набрал шесть очков и занимает 18-е место в таблице английской Премьер-лиги.