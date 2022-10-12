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    Гальтье: Футболисты «ПСЖ» должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру

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    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итог матча с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Когда ты "Пари Сен-Жермен", ты должен побеждать. Сегодняшняя игра была не такой, как на прошлой неделе, когда обе команды создали больше моментов.

    Защита доминировала над нападением, и мы должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру. Это позволило "Бенфике" вернуться, играть более плотно, что усложнило нам задачу», — цитирует Галатье пресс-служба УЕФА.

    У обеих команда теперь по 8 очков, но ПСЖ опережает «Бенфику» по дополнительным показателям и возглавляет группу H.

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