Гальтье: Футболисты «ПСЖ» должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру

Кристоф Гальтье Фото: globallookpress.com
«Когда ты "Пари Сен-Жермен", ты должен побеждать. Сегодняшняя игра была не такой, как на прошлой неделе, когда обе команды создали больше моментов.
Защита доминировала над нападением, и мы должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру. Это позволило "Бенфике" вернуться, играть более плотно, что усложнило нам задачу», — цитирует Галатье пресс-служба УЕФА.
У обеих команда теперь по 8 очков, но ПСЖ опережает «Бенфику» по дополнительным показателям и возглавляет группу H.