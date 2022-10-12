Гальтье: Футболисты «ПСЖ» должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру

Главный тренер «ПСЖ»подвел итог матча с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Когда ты "Пари Сен-Жермен", ты должен побеждать. Сегодняшняя игра была не такой, как на прошлой неделе, когда обе команды создали больше моментов.

Защита доминировала над нападением, и мы должны были ускориться в заключительной трети, а не замедлять игру. Это позволило "Бенфике" вернуться, играть более плотно, что усложнило нам задачу», — цитирует Галатье пресс-служба УЕФА.

У обеих команда теперь по 8 очков, но ПСЖ опережает «Бенфику» по дополнительным показателям и возглавляет группу H.