«Штутгарт» — «Унион»: счет 0:1, обзор гола

В поединке 9-го тура Бундеслиги «Унион» с минимальным счетом выиграл в гостях у «Штутгарта».

На 76-й минуте защитник берлинцев Пауль Йекель вывел их вперед. До конца матча счет так и продержался. За 7 минут до конца основного времени у хозяев вторую желтую получил форвард Серху Гирасси.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Унион 0:1 Гол: 0:1 Пауль Еккель (76') Штутгарт: Флориан Мюллер, Константинос Мавропанос, Дан-Аксель Загаду (Борна Соса, 67'), Вальдемар Антон, Хироки Ито (Паскаль Штенцель, 71'), Атакан Каразор (Лука Пфайффер, 81'), Silas Katompa Mvumpa (Chris Fuhrich, 68'), Ватару Эндо, Naouirou Ahamada, Tiago Tomas, Серу Гирасси Унион: Jordan Pefok (Кевин Бехренс, 65'), Шеральдо Бекер (Джейми Левелинг, 73'), Нико Гисельман, Андраш Шчафер (Мортен Торсби, 65'), Рани Хедира (Пауль Зегуин, 83'), Генки Харагути (Милош Пантович, 83'), Юлиан Рюэрсон, Данило Дуки, Робин Кнохе, Пауль Еккель, Фредерик Реннов Предупреждения: Атакан Каразор (58'), Нико Гисельман (66'), Серу Гирасси (78'), Рани Хедира (78'), Серу Гирасси (82'), Пауль Зегуин (90 + 4')

«Унион» набрал 20 очков и вышел на первое место в Бундеслиге. Комнада опережает «Фрайбург» на 2 пункта. «Штутгарт» проиграл в третий раз подряд. С 5 очками он занимает 19-е место.