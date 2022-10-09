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    Источник: УЕФА не будет расширять чемпионат Европы до 32 команд

    Футбол УЕФА
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока решил отказаться от идеи увеличить количество участников финальной стадии чемпионата Европы по футболу до 32 команд, сообщает Sky Sports.

    Источник: УЕФА не будет расширять чемпионат Европы до 32 команд
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    Источник: УЕФА не будет расширять чемпионат Европы до 32 команд

    Планировалось, что на Евро-2028 могут выступить 32 команды, но пока эта предложение было отклонено. В организации посчитали, что предоставление дополнительных мест обесценило бы отборочный цикл турнира, сделав матчи менее привлекательными, и потребовало бы пересмотра формата.

    Напомним, с 2016 года чемпионат Европы проводится с 24 командами. Команды разбиты на шесть групп по четыре сборные.

    Следующий Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьевка к данному турниру пройдет сегодня, 9 октября.

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