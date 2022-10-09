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    Тренер «Оренбурга»: Мы могли уйти в раздевалку при счете 0:3 в пользу «Ахмата»

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе над «Ахматом» (2:1) в 12-м туре РПЛ.

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    « У нас с тренерским штабом получилось отработать другую тактику после 30 минут, так как надо сказать, что первый тайм с нашей стороны был бардак, без бега, без желания.

    Думали, что уже два раза победили, мы уже играем, как чемпионы, как "Зенит", например. И надо это было сразу поправить, потому что если мы не будем, как во втором тайме, с желанием бегать, ускоряться с мячом и играть агрессивнее, то не будем успевать.

    Две большие разницы между первым и вторым таймом. Вторым таймом очень доволен, потому что пошли ребята за этим первым голом, попробовать забить, искать очко. Получилось забрать три очка.

    Плюс еще во втором тайме были хорошие моменты. И было давление на соперников в защите. В штрафных было в два‑три раза больше ситуаций для того, чтобы забить гол. Мы могли забить.

    Выиграли 2:1. Во втором тайме могли забить еще на один‑два больше. Но честно скажу, мы могли уйти в раздевалку при счете 0:3 в пользу "Ахмата", потому что тогда мы были очень слабенькими», — сказал тренер «Матч ТВ».

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