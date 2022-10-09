Игнатьев: Не знаю, как «Локомотив» дошел до этого

Российский специалистпрокомментировал увольнение Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из «Локомотива».

«Заслуженное увольнение. Не знаю, как они дошли до этого. Сколько надо было времени, разума, чтобы принять такое решение. Оно витало в воздухе, между нами.

Всем было понятно, что те люди, которых приглашали в последнее время, не имеют практически никакого отношения к развитию этой игры. Эти люди занимаются чем‑то похожим на футбол, но не им», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Накануне «Локомотив» проиграл «Сочи» в 12‑м туре РПЛ со счетом 0:4. Это пятое поражение подряд для команды в лиге, «Локо» занимает 14‑е место в таблице.

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Позже было объявлено, что главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн покидают клуб.