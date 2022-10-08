Малком: Ничья с «Факелом» для нас, на мой взгляд, равносильна поражению

Хавбекпрокомментировал выездную ничью с(1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества. Но, думаю, мы показали хороший футбол, с первых минут активно прессинговали.

Знали, что стандарты — сильная сторона соперника, но в первом тайме пропустили после углового, сыграв невнимательно.

Быстро отыгрались и потом создали массу голевых моментов, должны были забивать еще и еще, но все время не хватало чуть-чуть спокойствия.

В первую очередь говорю про себя, я упустил два-три хороших шанса. Это нормально, таков футбол.

Надо думать о следующей игре, ведь борьба в самом разгаре. Сегодняшняя ничья для нас, на мой взгляд, равносильна поражению, потому что столько возможностей для взятия ворот остались неиспользованными.

Ничего, идем дальше, мы по-прежнему на первой строчке таблицы», — сказал игрок клубной пресс-службе.