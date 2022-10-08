Конте: Я думаю, что победа заслуженная

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал победу над «Брайтоном» в матче 10-го тура АПЛ. «Шпоры» выиграли 1:0 благодаря голу Харри Кейна.

«Это было хорошее выступление, особенно в сложной игре. Положение в таблице показывает, что "Брайтон" действительно сильная команда с хорошими игроками. Мы старались играть интенсивно, и я думаю, что победа заслуженная.

Когда результаты приносят пользу нашим игрокам, я первый, кто радуется. Нам нужно создать единство в команде, и каждый игрок должен знать, что он может играть. На мой взгляд, в моей команде есть место для каждого игрока», — приводит слова Конте BBC.