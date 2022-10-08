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    • Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
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    Конте: Я думаю, что победа заслуженная

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Брайтоном» в матче 10-го тура АПЛ. «Шпоры» выиграли 1:0 благодаря голу Харри Кейна.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Это было хорошее выступление, особенно в сложной игре. Положение в таблице показывает, что "Брайтон" действительно сильная команда с хорошими игроками. Мы старались играть интенсивно, и я думаю, что победа заслуженная.

    Когда результаты приносят пользу нашим игрокам, я первый, кто радуется. Нам нужно создать единство в команде, и каждый игрок должен знать, что он может играть. На мой взгляд, в моей команде есть место для каждого игрока», — приводит слова Конте BBC.

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