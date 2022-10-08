«Челси» — «Вулверхэмптон»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонский «Челси»
одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном»
(3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
На 45-й минуте лондонцы подали угловой , мяч выскочил на противоположный фланг, оттуда выполнил навес Мейсон Маунт, а в штрафной Кай Хаверц перевисел Семеду и отправил мяч за шиворот Жозе Са.
На 54-й минуте прошла контратака «синих», Кристиан Пулишич сыграл в стеночку с Маунтом, англичанин отдал отличный пас с разворота на партнера, а Пулишич выход реализовал один на один.
На 90-й минуте Армандо Броя в контратаке забежал за спину защитника «волков», сумел его переиграть и пробить в самый угол под дальней штангой.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Вулверхэмптон 3:0
Голы: 1:0 Кай Хаверц (45 + 3'), 2:0 Кристиан Пулишич (54'), 3:0 Армандо Броя (89')
Челси: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик (Матео Ковачич, 66'), Жоржиньо, Конор Галлахер (Карни Чуквуэмека, 86'), Марк Кукурелья, Кристиан Пулишич (Рис Джеймс, 72'), Мэйсон Маунт (Армандо Броя, 72'), Кай Хаверц (Хаким Зиеш, 86')
Вулверхэмптон: Диего Силва (Хван Хи Чан, 57'), Гонсалу Гуэдеш (Joe Hodge, 46'), Даниэл Поденсе, Адама Траоре (Чем Кэмпбелл, 72'), Жоау Моутинью, Matheus Nunes, Хонни Отто (Rayan Ait-Nouri, 72'), Toti Gomes, Макс Килман, Нелсон Семеду, Жозе Са
Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (22'), Жоржиньо (60')
«Челси» одержал третью победу подряд, набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» проиграл третий матч подряд и находится на 18-й позиции (6 очков).
Календарь и таблица АПЛ
В другом матче отчетного тура «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Брентфордом» со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Бруно Гимарайнс (21-я и 56-я минуты), еще по голу забили Джейкоб Мёрфи (28) и Мигель Альмирон (82).
Гости ответили голом Айвана Тоуни, реализовавшего пенальти на 54-й минуте.
Окончательный счет установил ямайский защитник «Брентфорда» Итан Пиннок, срезавший мяч в свои ворота на 90-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ньюкасл — Брентфорд 5:1
Голы: 1:0 Бруно Гимарайнс (21'), 2:0 Джейкоб Мёрфи (28'), 2:1 Айван Тони (пенальти) (54'), 3:1 Бруно Гимарайнс (56'), 4:1 Мигель Альмирон (82'), 5:1 Этан Пиннок (автогол) (90')
Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Крис Вуд, 84'), Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс (Аллан Сент-Максимен, 78'), Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон (Эллиот Андерсон, 84'), Каллум Уилсон (Мэтт Таргетт, 84'), Джейкоб Мёрфи (Жоэлинтон, 66')
Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 62'), Рико Генри, Матиас Йенсен, Шандон Баптист (Фрэнк Аниика, 63'), Josh Dasilva (Витали Янельт, 46'), Аарон Хики (Саман Годдос, 83'), Бен Ми (Миккель Дамсгор, 71'), Этан Пиннок, Kristoffer Ajer, Дэвид Райа
Предупреждение: Айван Тони (45 + 1')