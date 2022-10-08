«Челси» — «Вулверхэмптон»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

На 45-й минуте лондонцы подали угловой , мяч выскочил на противоположный фланг, оттуда выполнил навес Мейсон Маунт, а в штрафной Кай Хаверц перевисел Семеду и отправил мяч за шиворот Жозе Са.

На 54-й минуте прошла контратака «синих», Кристиан Пулишич сыграл в стеночку с Маунтом, англичанин отдал отличный пас с разворота на партнера, а Пулишич выход реализовал один на один.

На 90-й минуте Армандо Броя в контратаке забежал за спину защитника «волков», сумел его переиграть и пробить в самый угол под дальней штангой.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Вулверхэмптон 3:0 Голы: 1:0 Кай Хаверц (45 + 3'), 2:0 Кристиан Пулишич (54'), 3:0 Армандо Броя (89') Челси: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик (Матео Ковачич, 66'), Жоржиньо, Конор Галлахер (Карни Чуквуэмека, 86'), Марк Кукурелья, Кристиан Пулишич (Рис Джеймс, 72'), Мэйсон Маунт (Армандо Броя, 72'), Кай Хаверц (Хаким Зиеш, 86') Вулверхэмптон: Диего Силва (Хван Хи Чан, 57'), Гонсалу Гуэдеш (Joe Hodge, 46'), Даниэл Поденсе, Адама Траоре (Чем Кэмпбелл, 72'), Жоау Моутинью, Matheus Nunes, Хонни Отто (Rayan Ait-Nouri, 72'), Toti Gomes, Макс Килман, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (22'), Жоржиньо (60')

«Челси» одержал третью победу подряд, набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» проиграл третий матч подряд и находится на 18-й позиции (6 очков).

Календарь и таблица АПЛ

В другом матче отчетного тура «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Брентфордом» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Бруно Гимарайнс (21-я и 56-я минуты), еще по голу забили Джейкоб Мёрфи (28) и Мигель Альмирон (82).

Гости ответили голом Айвана Тоуни, реализовавшего пенальти на 54-й минуте.

Окончательный счет установил ямайский защитник «Брентфорда» Итан Пиннок, срезавший мяч в свои ворота на 90-й минуте.