«Атлетико» — «Жирона»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет в матче уже на 5-й минуте. Гризманн отправил Рейнилдо в забег по левому краю, защитник добежал до штрафной, придержал мяч и покатил назад на француза. Гризманн набросил на дальний угол вратарской, откуда Анхель Корреа в касание пробил в цель с близкого расстояния.

На 48-й минуте «Атлетико» удвоил счет благодаря грубейшей ошибке вратаря гостей. Хуан Карлос в своей штрафной делал пас, но получилось точно на ногу Корреа. Аргентинцу оставалось с пары метров просто попасть.

На 66-й минуте «Жирона» отквитала один мяч. Воспитанник «Атлетико» Родриго Рикельме получил мяч перед штрафной и пробил. Футбольный снаряд попал в Хименеса, изменил направление, и Облик уже не смог спасти ворота.