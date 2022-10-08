«Атлетико» — «Жирона»: счет матча 2:1, обзор голов

Хозяева открыли счет в матче уже на 5-й минуте. Гризманн отправил Рейнилдо в забег по левому краю, защитник добежал до штрафной, придержал мяч и покатил назад на француза. Гризманн набросил на дальний угол вратарской, откуда Анхель Корреа в касание пробил в цель с близкого расстояния.
На 48-й минуте «Атлетико» удвоил счет благодаря грубейшей ошибке вратаря гостей. Хуан Карлос в своей штрафной делал пас, но получилось точно на ногу Корреа. Аргентинцу оставалось с пары метров просто попасть.
На 66-й минуте «Жирона» отквитала один мяч. Воспитанник «Атлетико» Родриго Рикельме получил мяч перед штрафной и пробил. Футбольный снаряд попал в Хименеса, изменил направление, и Облик уже не смог спасти ворота.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Жирона 2:1
Голы: 1:0 Анхель Корреа (5'), 2:0 Анхель Корреа (48'), 2:1 Родриго Рикельме (65') Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина, Jose Maria Gimenez, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 74'), Коке, Аксель Витсель (Жоффрей Кондогбиа, 74'), Янник Карраско (Альваро Мората, 65'), Антуан Гризманн (Сауль Ньигес, 65'), Матеус Кунья (Тома Лемар, 65') Жирона: Родриго Рикельме (Тони Вилья, 81'), Валентин Кастеллано, Янхель Эррера (Кристиан Стуани, 64'), Алейш Гарсия, Ориоль Ромеу Видаль, Мигель Гутьеррес (Valery Fernandez, 46'), Хавьер Эрнандес (Ramon Terrats, 84'), Бернардо Эспиноса, Santiago Bueno, Martinez Arnau (Ян Коуту, 46'), Хуан Карлос Предупреждения: Jose Maria Gimenez (45 + 1'), Матеус Кунья (49'), Хавьер Эрнандес (55')