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    ЭСК РФС подтвердил, Сухой ошибочно не засчитал гол в ворота «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»

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    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» на 81-й минуте матча 11-го тура против «Краснодара» (0:0).

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    «Судья ошибочно не засчитал взятие ворот команды "Краснодар" на 81-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия принимала такое решение только на основании видеосъемки данного игрового эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной командой "Крылья Советов". Однако во время проведения матчей в распоряжении видео ассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем "Матч ТВ", на основании которых и принимаются решения в матче.

    Комиссия констатирует тот факт, что ни один из ракурсов данного игрового эпизода, имеющихся в распоряжении видео ассистентов судей от "Матч ТВ", не предоставлял возможности иметь очевидные доказательства того факта, что мяч после удара по воротам игроком команды "Крылья Советов" Романом Евгеньевым полностью пересек линию ворот. По этой причине ВАР не мог вмешаться и исправить решение судейской бригады в данном игровом эпизоде. В свою очередь, комиссия отмечает, что судья матча находился в рекомендованной позиции, с которой физически не мог видеть деталей эпизода, а именно, пересек ли мяч полностью линию ворот, и по этой причине комиссия не может признать решение судьи очевидно ошибочным.

    Что касается ассистента судьи, то комиссия отмечает, что он, находясь в правильной позиции на линии предпоследнего игрока обороняющейся команды для контроля положения вне игры, также физически не мог увидеть четко пересечение мяча линии ворот на несколько сантиметров, так как линию обзора мяча ему перекрывал вратарь команды "Краснодар" Матвей Сафонов, в связи с чем комиссия также не может признать решение ассистента очевидно ошибочным.

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    • В случае наличия ракурса с камеры безопасности стадиона у вещателя матча "Матч ТВ" и, если бы этим ракурсом мог воспользоваться виде ассистент судьи, гол следовало бы засчитать, но, к сожалению, данного ракурса во время трансляции не было», — говорится в заявлении комиссии.

    Также ЭСК отметила, что «судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды "Краснодар" Кайо на 87-й минуте матча».

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