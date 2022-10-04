ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
  • 16:21
    • Глава ФНЛ: Взаимодействуем с Минобороны, чтобы не останавливать чемпионат
    Все новости спорта

    Глава ФНЛ: Взаимодействуем с Минобороны, чтобы не останавливать чемпионат

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Рубин РФС
    Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался на тему возможной мобилизации футболистов Первой и Второй лиги.

    Наиль Измайлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наиль Измайлов

    «Будет ли какое-то взаимодействие с клубами по поводу мобилизации? Будет ли бронь? Да, по клубам возникают такие вопросы.

    Могу ответить только словами министра спорта, который сказал, что спортивное сообщество не является рафинированным. Здесь большего вам сказать не могу.

    Лига и Министерство спорта взаимодействуют с Правительством и Министерством обороны по поводу того, чтобы ничего не привело к остановке чемпионата. Работа идет», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

  • РФС запросил списки игроков у клубов РПЛ для получения брони от мобилизации
  • Читайте по теме

    • 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «Энфилде» забьют все
  • «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Докажет ли «Наполи» свое абсолютное превосходство в группе?
  • «Аякс» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бенфика — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры