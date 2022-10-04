Глава ФНЛ: Взаимодействуем с Минобороны, чтобы не останавливать чемпионат

Новый президент ФНЛвысказался на тему возможной мобилизации футболистов Первой и Второй лиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Наиль Измайлов Фото: sportrbc.ru

«Будет ли какое-то взаимодействие с клубами по поводу мобилизации? Будет ли бронь? Да, по клубам возникают такие вопросы.

Могу ответить только словами министра спорта, который сказал, что спортивное сообщество не является рафинированным. Здесь большего вам сказать не могу.

Лига и Министерство спорта взаимодействуют с Правительством и Министерством обороны по поводу того, чтобы ничего не привело к остановке чемпионата. Работа идет», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».