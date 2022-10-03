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    Капитан «Рейнджерс»: Мы вынесли урок после выезда в Амстердам

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    Капитан «Рейнджерс» Джеймс Таверниер поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в 3-м туре Лиги чемпионов.

    Джеймс Таверниер
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    Джеймс Таверниер

    «Надо смело играть с мячом. За "Ливерпуль" выступают трое из числа лучших форвардов мира, так что надо следить за нами столь долго, насколько мы можем.

    Мы вынесли урок после выезда в Амстердам. Мы отнеслись к "Аяксу" с излишним уважением.

    Это был день и ночь, если сравнивать с игрой против "Наполи", в которой все могло сложиться иначе, если бы не красная карточка», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    После 2-х туров у «Ливерпуля» 3 очка и второе место в группе А, а «Рейнджерс» проиграл оба стартовых матча.

    Встреча пройдет 4 октября в Ливерпуле, начало в 22:00 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

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