Симеоне: У «Брюгге» отличный тренер, исповедующий динамичный стиль игры

Главный тренервысказал мнение о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

«У "Брюгге" отличный тренер, исповедующий превосходный, динамичный стиль игры с мощным, атакующим прессингом на половине поля соперника.

Этот стиль принес команде несколько подряд чемпионских титулов, и в этом сезоне команда продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов.

Она обыграла "Байер" и забила четыре мяча "Порту", что говорит о многом», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

После 2-х туров у «Брюгге» 6 очков, у «Атлетико» — 3. Команды сыграют 4 октября в Брюгге, начало матча в 22:00 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.