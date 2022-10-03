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    Симеоне: У «Брюгге» отличный тренер, исповедующий динамичный стиль игры

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «У "Брюгге" отличный тренер, исповедующий превосходный, динамичный стиль игры с мощным, атакующим прессингом на половине поля соперника.

    Этот стиль принес команде несколько подряд чемпионских титулов, и в этом сезоне команда продолжает прогрессировать в Лиге чемпионов.

    Она обыграла "Байер" и забила четыре мяча "Порту", что говорит о многом», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    После 2-х туров у «Брюгге» 6 очков, у «Атлетико» — 3. Команды сыграют 4 октября в Брюгге, начало матча в 22:00 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

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