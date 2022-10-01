Лопетеги: С таким составом «Атлетико» может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Севильи»перед матчем 7-го тура Ла Лиги против «Атлетико» высказался относительно потенциала мадридского клуба в нынешнем сезоне.

«Наша команда взволнована встречей с таким большим соперником, как "Атлетико". С таким составом они могут выиграть Лигу чемпионов.

"Атлетико" может играть по-разному, в три или четыре защитника. Они адаптируют свою тактику к каждому матчу. В их составе выступают техничные и физически развитые игроки», — сказал Лопетеги клубной пресс-службе.

Календарь и таблица испанской Примеры

Матч между «Севильей» и «Атлетико» состоится 1 октября. Накануне очной встречи соперники разместись на 15-м и 7-м местах в турнирной таблице соответственно.