Лопетеги: С таким составом «Атлетико» может выиграть Лигу чемпионов

Юлен Лопетеги Фото: globallookpress.com
«Наша команда взволнована встречей с таким большим соперником, как "Атлетико". С таким составом они могут выиграть Лигу чемпионов.
"Атлетико" может играть по-разному, в три или четыре защитника. Они адаптируют свою тактику к каждому матчу. В их составе выступают техничные и физически развитые игроки», — сказал Лопетеги клубной пресс-службе.
Календарь и таблица испанской Примеры
Матч между «Севильей» и «Атлетико» состоится 1 октября. Накануне очной встречи соперники разместись на 15-м и 7-м местах в турнирной таблице соответственно.