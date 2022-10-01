Камара из-за травмы пропустит чемпионат мира-2022

Полузащитник «Астон Виллы»выбыл из-за травмы примерно на два месяца, сообщает L’Équipe.

По информации источника, хавбек национальной команды Франции из-за травмы правого колена будет недоступен в течение как минимум двух месяцев. Таким образом, он не будет находиться в распоряжении Дидье Дешама на ближайшем чемпионате мира.

«Камара будет отсутствовать до окончания чемпионата мира из-за травмы связок колена, полученной во время матча с Саутгемптоном», — говорится в заявлении английского клуба.

22-летний Камара в текущем сезоне провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых результативными действиями не отметился.