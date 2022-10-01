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    Анчелотти рассказал, выйдет ли Бензема в старте против «Осасуны»

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    Как заявил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, нападающий Карим Бензема сыграет в старте против «Осасуны». Матч 7-го тура Примеры состоится 7 октября.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Бензема очень хорош, он выйдет в старте завтра. Его физическое состояние очень хорошее. По-моему, он в отличной форме. Он будет играть.

    Он не забивал в последних матчах, потому что не играл. Я не вижу в Кариме ничего странного. Он очень хорош, он очень хорошо тренировался. Карим такой, как всегда.

    Посмотрим, будет ли Карим играть как обычно после этого периода без игровой практики. Это потрясающий игрок», — цитирует Анчелотти Football-Espana.

    Бензема получил травму 6 сентября и с тех пор на поле не выходил.

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