Анчелотти рассказал, выйдет ли Бензема в старте против «Осасуны»

Как заявил главный тренер «Реала», нападающийсыграет в старте против «Осасуны». Матч 7-го тура Примеры состоится 7 октября.

«Бензема очень хорош, он выйдет в старте завтра. Его физическое состояние очень хорошее. По-моему, он в отличной форме. Он будет играть.

Он не забивал в последних матчах, потому что не играл. Я не вижу в Кариме ничего странного. Он очень хорош, он очень хорошо тренировался. Карим такой, как всегда.

Посмотрим, будет ли Карим играть как обычно после этого периода без игровой практики. Это потрясающий игрок», — цитирует Анчелотти Football-Espana.

Бензема получил травму 6 сентября и с тех пор на поле не выходил.