Федотов прокомментировал победу над «Сочи»

Главный тренер ЦСКАпоздравил команду с непростой и трудовой победой над «Сочи» (2:1) в матче Кубка России.

«Очень интересный и напряженный матч. Настраивались очень серьезно. Хорошо вскрывали фланги, но нам не хватало последнего паса, все время передача обрывается на ближнем. Как только справились — забили гол.

Мы бежим вперед мяча, чуть не хватает хладнокровия. Всех с победой, трудовой и непростой.

Футболист сам заслуживает место в стартовом составе. Обляков хорошо разгонял атаки. В эпизоде с неназначенным пенальти был наступ. К сожалению, после проверки дело закончилось свободным ударом.

Есть какое-то невезение, что Обляков не может доиграть матч до конца и проявить свои лучшие качества», — сказал Федотов.