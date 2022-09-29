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    ЦСКА — «Сочи» Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду
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    Федотов прокомментировал победу над «Сочи»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поздравил команду с непростой и трудовой победой над «Сочи» (2:1) в матче Кубка России.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Очень интересный и напряженный матч. Настраивались очень серьезно. Хорошо вскрывали фланги, но нам не хватало последнего паса, все время передача обрывается на ближнем. Как только справились — забили гол.

    Мы бежим вперед мяча, чуть не хватает хладнокровия. Всех с победой, трудовой и непростой.

    Футболист сам заслуживает место в стартовом составе. Обляков хорошо разгонял атаки. В эпизоде с неназначенным пенальти был наступ. К сожалению, после проверки дело закончилось свободным ударом.

    Есть какое-то невезение, что Обляков не может доиграть матч до конца и проявить свои лучшие качества», — сказал Федотов.

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