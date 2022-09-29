Билялетдинов: С утра сходил в военкомат. Просто сверили данные

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака»подтвердил, что ему пришла повестка из военкомата.

«Сегодня с утра сходил в военкомат: просто сверили данные, так как давно не обновлял их.

В военкомате провел полчаса, после чего отправился домой. Просто уточнили данные», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Билялетдинов также известен по выступлениям за «Локомотив» и английский «Эвертон».

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации. С недавних пор он играет в Медиалиге.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».