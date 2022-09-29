Безуглов: Наш спорт еще много лет будет лучшим в мире только на бумаге

Главный врачотреагировал на приговор

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.

«Реальный срок Николаю Юрьевичу Ларину — лучшее свидетельство того, что наш спорт еще много лет будет лучшим в мире только на бумаге», — написал Безуглов в соцсетях.

По версии следствия, Ларин завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования. Специалист возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.