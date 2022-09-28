Главный тренер сборной Португалии: Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом

Главный тренер сборной Португалиипрокомментировал поражение от(0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Португальцы заняли второе место в группе и не попали в плей-офф Лиги наций. Вместе с Испанией в «Финал четырех» вышли сборные Италии, Хорватии и Нидерландов.

«Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом.

Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления.

В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.