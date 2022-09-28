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    Главный тренер сборной Португалии: Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    Португальцы заняли второе место в группе и не попали в плей-офф Лиги наций. Вместе с Испанией в «Финал четырех» вышли сборные Италии, Хорватии и Нидерландов.

    «Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом.

    Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления.

    В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

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