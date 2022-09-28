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    Луис Энрике о победе над Португалией: Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Португалией (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги наций

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Португалией (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

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    Сборная Испании вышла в плей-офф Лиги наций, куда также попали команды Италии, Хорватии и Нидерландов. «Финал четырех» пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.

    «Футбол — прекрасный вид спорта, и победа становится лекарством от любой депрессии или печали.

    Португалия — это топ-команда. В первом тайме я, возможно, слишком сильно настаивал на том, чтобы мы держали мяч. Конечно, мы предпочли бы делать передачи на половине соперника.

    Во втором тайме было предчувствие, что мы забьем. И вот мы снова в полуфинале Лиги наций — это большая радость.

    У меня пока нет списка игроков, которые поедут на чемпионат мира. Он постоянно меняется. Я буду исходить из своих ощущений. Будет очень тяжело определиться», — сказал Энрике, слова которого приводит Marca.

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