Луис Энрике о победе над Португалией: Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Португалией (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги наций

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал победу над(1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Сборная Испании вышла в плей-офф Лиги наций, куда также попали команды Италии, Хорватии и Нидерландов. «Финал четырех» пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.

«Футбол — прекрасный вид спорта, и победа становится лекарством от любой депрессии или печали.

Португалия — это топ-команда. В первом тайме я, возможно, слишком сильно настаивал на том, чтобы мы держали мяч. Конечно, мы предпочли бы делать передачи на половине соперника.

Во втором тайме было предчувствие, что мы забьем. И вот мы снова в полуфинале Лиги наций — это большая радость.

У меня пока нет списка игроков, которые поедут на чемпионат мира. Он постоянно меняется. Я буду исходить из своих ощущений. Будет очень тяжело определиться», — сказал Энрике, слова которого приводит Marca.