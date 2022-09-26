Ван Дейк: Были уверены, что не пропустим от Бельгии три гола

Защитник сборной Нидерландовпрокомментировал победу над(1:0) в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Ван Дейк стал автором единственного гола в этом матче.

«Дело сделано. Сегодня было тяжело. Сохранить ворота на замке еще раз было очень важно.

Был теоретический шанс, что бельгийцы смогут обойти нас, но мы были уверены, что не пропустим три гола.

Всегда есть в чем совершенствоваться. Играть против второй сборной в рейтинге ФИФА с одними из лучших полузащитников в мире, Кевином де Брейне и Эденом Азаром, — нелегкая задача. Но в итоге мы победили и очень рады этому», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Нидерланды заняли первое место в группе и вышли в плей-офф Лиги наций.