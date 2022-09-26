ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия — ИталияКругосветка. Чем удивил первый международный перерыв сезона?
  • 10:16
    • Карпин о возможном уходе из сборной: Я не в курсах вообще
  • 09:52
    • Самсонова поднялась на 23-е место в рейтинге WTA
  • 09:12
    • СМИ: Легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации
  • 23:44
    • Победа над Бельгией вывела Нидерланды в плей-офф Лиги наций, Уэльс вылетел в Лигу В
  • 23:39
    • Сборная Дании победила Францию и вышла в плей-офф Лиги наций
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Были уверены, что не пропустим от Бельгии три гола

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Сборная Нидерландов Сборная Бельгии Лига наций
    Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над Бельгией (1:0) в шестом туре группового этапа Лиги наций.

    Вирджил ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил ван Дейк

    Ван Дейк стал автором единственного гола в этом матче.

    «Дело сделано. Сегодня было тяжело. Сохранить ворота на замке еще раз было очень важно.

    Был теоретический шанс, что бельгийцы смогут обойти нас, но мы были уверены, что не пропустим три гола.

    Всегда есть в чем совершенствоваться. Играть против второй сборной в рейтинге ФИФА с одними из лучших полузащитников в мире, Кевином де Брейне и Эденом Азаром, — нелегкая задача. Но в итоге мы победили и очень рады этому», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

    Нидерланды заняли первое место в группе и вышли в плей-офф Лиги наций.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обе команды забьют в этом поединке
  • Англия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Столичное дерби гарантирует событийное зрелище?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выиграет ли Венгрия группу?
  • Венгрия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Венгрия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Тунис
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Канада — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры