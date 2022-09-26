Карпин — о мобилизации: Кто-то из сборной напрягся. Ребята сообщали, что знакомым пришли повестки

Главный тренер сборной Россиирассказал, как игроки отнеслись к новостям о частичной мобилизации и удалось ли ему отключиться от новостной повестки.

«У меня — да. получилось. Каждый по-разному реагирует на любые истории, которые случаются в жизни: начиная от рождения ребенка, заканчивая разводом. Условно.

Кто-то реагирует так, кто-то — по-другому. Кто-то может отключиться, кто-то не может, кто-то обращает внимание, кто-то этого не делает.

До матча все говорили, что надо играть — это наша работа. Но у кого-то получается забыть, допустим, у того же Уткина, как он сам говорит. А у кого-то не получается.

Реакция игроков была на вопросы пограничников на паспортном контроле? У всех разная: кто-то с улыбкой, кто-то напрягся. Мы только что об этом говорили.

До игры разговаривал со всеми. Вроде бы тот же Баринов мне говорил, что он напрягся, допустим. Но одно дело — напрячься, другое — думать об этом.

Да, в голове это может быть: у кого-то в подсознании сидит, а у кого-то на первом плане. Но сказать, что кто-то до матча паниковал, я не могу.

Неординарная ситуация — сто процентов, это понятно любому человеку. Когда вокруг тебя все говорят на такую тему, в какой-то момент и ты задумываешься. Ребята даже сообщали, что их знакомым пришли повестки. Понятно, что они это обсуждали.

Наверное, трудно отключиться на сто процентов. Во время тренировки, разминки, матча — уже проще, потому что футбол отвлекает. Как и любая работа.

Но полностью отключиться, думаю, никто не может», — сказал Карпин «Спорт-Экспрессу».