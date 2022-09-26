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    Карпин — о мобилизации: Кто-то из сборной напрягся. Ребята сообщали, что знакомым пришли повестки

    Футбол Сборная России Футбол России Между тем
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как игроки отнеслись к новостям о частичной мобилизации и удалось ли ему отключиться от новостной повестки.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «У меня — да. получилось. Каждый по-разному реагирует на любые истории, которые случаются в жизни: начиная от рождения ребенка, заканчивая разводом. Условно.

    Кто-то реагирует так, кто-то — по-другому. Кто-то может отключиться, кто-то не может, кто-то обращает внимание, кто-то этого не делает.

    До матча все говорили, что надо играть — это наша работа. Но у кого-то получается забыть, допустим, у того же Уткина, как он сам говорит. А у кого-то не получается.

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    • Реакция игроков была на вопросы пограничников на паспортном контроле? У всех разная: кто-то с улыбкой, кто-то напрягся. Мы только что об этом говорили.

    До игры разговаривал со всеми. Вроде бы тот же Баринов мне говорил, что он напрягся, допустим. Но одно дело — напрячься, другое — думать об этом.

    Да, в голове это может быть: у кого-то в подсознании сидит, а у кого-то на первом плане. Но сказать, что кто-то до матча паниковал, я не могу.

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    • Неординарная ситуация — сто процентов, это понятно любому человеку. Когда вокруг тебя все говорят на такую тему, в какой-то момент и ты задумываешься. Ребята даже сообщали, что их знакомым пришли повестки. Понятно, что они это обсуждали.

    Наверное, трудно отключиться на сто процентов. Во время тренировки, разминки, матча — уже проще, потому что футбол отвлекает. Как и любая работа.

    Но полностью отключиться, думаю, никто не может», — сказал Карпин «Спорт-Экспрессу».

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