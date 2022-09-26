Далич: Раньше Лига наций была сказкой для Хорватии, а теперь мы выходим в «Финал четырех»

Главный тренер сборной Хорватиипрокомментировал победу над Австрией (3:1) в шестом туре группового этапа Лиги наций.

Хорваты заняли первое место в группе и вышли в плей-офф Лиги наций.

«Раньше Лига наций была для нас сказкой, а теперь мы выходим в "Финал четырех" и имеем шанс выиграть этот турнир, а это большое событие для хорватского футбола.

Это важный успех. И кроме того, мы будем в хорошей позиции при жеребьевке отбора чемпионата Европы-2024», — приводит слова Далича пресс-служба федерации футбола Хорватии.

Напомним, сборную России не допустили к участию в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.