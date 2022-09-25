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    Слуцкий прокомментировал поражение от «Шинника»

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по результату матча 11-го тура ФНЛ против «Шинника», который закончился поражением со счетом 0:1.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Вязкая игра с большим количеством единоборств. Многое решала зона подбора. По такой игре очень сложно было создавать большое количество моментов. Потому что комбинировать было достаточно сложно в таких условиях. Моменты мы создавали, в том числе в первом тайме было несколько эпизодов. Но поставить их на поток было очень сложно.

    В перерыве я сказал, что всё решит один эпизод, который, хотелось бы, чтобы сложился в нашу пользу. Но он сложился не в нашу пользу. Наверное, то, как мы пропускали гол, в целом похоже на всю игру — огромное количество ударов, отскоков, рикошетов. В конце концов этот мяч был нами пропущен. Очень обидно, но было сложно сделать так, чтобы игра складывалась несколько в ином игровом русле. Можно было только надеяться на удачно решённый эпизод», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

    «Рубин» имеет 19 очков после 11 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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