Холанд надеется на то, что «Ман Сити» подпишет Беллингема

Нападающий «Манчестер Сити»рассчитывает на то, что его бывший партнёра по дортмундской «Боруссии»продолжит карьеру в стане «горожан», сообщает CBS Sports

По информации источника, английский клуб хочет заполучить полузащитника. Холанд и Беллингем вместе выступали за дортмундскую «Боруссию» на протяжении двух сезонов и сохранили близкие дружеские отношения после ухода норвежца в «Манчестер Сити». Холанд также хотел бы воссоединиться с бывшим товарищем по команде в английском клубе и пытается убедить Беллингема принять решение в пользу «горожан».

Ранее сообщалось, что предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Беллингема является мадридский «Реал».

Джуд Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.