Сборная Дании победила Францию и вышла в плей-офф Лиги наций

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 6-го тура группы А1 Лиги наций УЕФА.

На 34-й минуте сборная Дании открыла счёт в матче. Эриксен отдал передачу на левый фланг, там Дамсгор вырезал мяч на линию вратарской, куда налетел Каспер Дольберг и в прыжке ногой подрезал мяч мимо Ареола.

Спустя пять минут Эриксен с углового навесил на дальнюю штангу, оттуда Андерсен головой произвёл скидку в центр, располагавший спиной к воротам Дилейни откинул мяч на линию штрафной — и Сков Ольсен в касание идеально пробил под руку Ареола.

Футбол. Лига наций УЕФА. A1 Дания — Франция 2:0 Голы: 1:0 Каспер Дольберг (34'), 2:0 Андреас Ольсен (39') Дания: Каспер Шмейхель, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Эриксен, Томас Делейни (Симон Кьер, 71'), Андреас Ольсен (Мартин Брайтвайт, 71'), Каспер Дольберг (Rasmus Hojlund, 59'), Миккель Дамсгор (Йеспер Линдстрём, 59') Франция: Килиан Мбаппе, Оливье Жиру (Кристофер Нкунку, 65'), Антуан Гризманн (Рандаль Коло Муани, 81'), Ферлан Менди (Адриен Трюффер, 65'), Эдуардо Камавинжа (Юссуф Фофана, 46'), Орельен Чуаэми, Бенжамен Павар, Бенуа Бадьяшиль, Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба (Жонатан Клосс, 46'), Альфонс Ареола Предупреждения: Томас Делейни (54'), Rasmus Hojlund (80')

В другом матче группы сборная Австрии потерпела домашнее поражение от команды Хорватии — 1:3.

Счет в матче на 6-й минуте открыли гости. Влашич прорвался по правому флангу и выполнил передачу на Луку Модрича, который вошёл в штрафную и выстрелил в ближний угол.

Австрийцы отыгрались спустя три минуты. Забитцер навесил с левого фланга, Кристов Баумгартнер выиграл позицию в центре штрафной Хорватии и пробил в правый угол.

Вновь хорваты повели на 69-й минуте. Перишич выполнил подачу с левого фланга на дальний угол вратарской австрийцев, откуда точный удар головой нанес Марко Ливайя.

А на 72-й минуте разыграли угловой гости, после чего Майер навесил с левого фланга на дальний угол вратарской, откуда точно пробил головой Ловрен.