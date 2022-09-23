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    Холанд: Я был фанатом «Манчестер Сити» всю мою жизнь

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    Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что повлияло на его переход в английский клуб. Нападающий перешёл в «Ман Сити» из дортмундской «Боруссии».

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    «Я был фанатом "Манчестер Сити" всю мою жизнь. Мой отец здесь играл. Я уже забил 14 мячей. Это хороший старт сезона.

    Выбирал клуб, исходя из личности тренера, самих игроков. Я думал именно об этом. Но опять же я всегда был фанатом "Манчестер Сити", так сложилось. Когда я отправился в "Манчестер Сити", рассчитывал, что смогу прогрессировать, что стану более сильным игроком. И это пойдёт на пользу сборной Норвегии», — цитирует Холанда Manchester Evening News.

    В пяти матчах чемпионата Англии в августе 22-летний норвежский футболист забил девять голов, в том числе оформив два хет-трика подряд и побив несколько голевых рекордов лиги. Всего за «Манчестер Сити» Холанд в девяти встречах отличился 13 раз и единожды отдал результативную передачу партнёрам.

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