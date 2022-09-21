Криштиану Роналду планирует сыграть на Евро-2024

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалиивысказался о ближайших планах в национальной команде.

«Я надеюсь быть частью сборной Португалии еще несколько лет. Все еще чувствую мотивацию и имею амбиции. Мой путь не окончен. У нас много качественной молодежи. Я буду на чемпионате мира и хочу быть на следующем чемпионате Европы», — цитирует португальца Sapo.

Роналду играл на чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов, а также на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

37-летний Роналду является рекордсменом по голам в истории национальных команд — 117.