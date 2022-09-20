Глава «Матч ТВ»: Мы вернули АПЛ на родину. Она приносит нам хорошие деньги

Генеральный продюсер «Матч ТВ»рассказал подробности приостановки контракта на показ матчей английской

«Нам прислали бумагу, в которой говорится, что в этом году нам не смогут предоставить сигнал. Выглядит все так, что этот срок нам потом будет компенсирован.

Со всеми федерациями у нас разная ситуация: кому-то мы уже внесли аванс, кому-то не успели, а какие-то суммы наверняка будут пересчитаны, когда трансляции будут возобновлены.

В целом из-за того, что мы где-то не платим, у нас выровнялся баланс. По этому году весь спонсорский бюджет, который мы должны аккумулировать на наши трансляции, выполнен. Не могу сказать, что финансово из-за ухода соревнований из эфира мы много потеряли.

Мы исполнили перед АПЛ наши обязательства по этому сезону. 50 млн евро? Не могу разглашать коммерческую информацию. АПЛ — один из самых топовых турниров, за который мы бились.

Мы вернули АПЛ, так скажем, на родину. Сейчас мы крайне опечалены тем фактом, что этого сезона у нас не будет: рассчитывали на Премьер-лигу, которая приносит нам хорошие деньги по спонсорским контрактам.

Обсуждали долго, пытались до последнего найти какие-то варианты. Англичане также совещались внутри лиги и в итоге пришли к такому решению. В случаях с трансляциями очень многое зависит от законодательства страны, которой принадлежат права.

В Великобритании сейчас очень жестко регламентированы взаимоотношения с Россией, и даже если лига бы очень хотела остаться, то пойти против законодательства своей страны ее руководство не могло. С Эредивизией пришлось приостановить контракт по той же причине: права на чемпионат Нидерландов покупались через компанию, которая находится в юрисдикции Великобритании.

У нас прописаны истории возврата денег, но все это будет решаться уже в судебном порядке», — приводит слова Тащина «Чемпионат».