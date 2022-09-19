Писарев: Никаких новостей об отмене матча с Киргизией не поступало

Тренер сборной Россиипрокомментировал слухи о возможной отмене товарищеского матча с

Сообщалось, что парламент Киргизии может обсудить введение военного положения в стране из-за конфликта на границе с Таджикистаном.

«Состоится ли матч с Киргизией? Мы сидим на сборах в Новогорске и готовимся к матчу.

Никаких новостей об отмене матча не поступало», — приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии запланирован на 24 сентября. Игра пройдет в Бишкеке.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.