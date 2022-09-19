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    Червиченко о «Спартаке»: Аутсайдеров чешут под орех, а прямых конкурентов обыграть не могут

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал красно-белых, несмотря на то, что в минувшее воскресенье они выиграли у «Локомотива» (1:0).

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    «У "Спартака" все как обычно. Начали за здравие, пошли поздравления с чемпионством. Потом провалились. А сейчас опять неплохо.

    С одной стороны, это новая проекция "Спартака". Если раньше они теряли очки в играх с аутсайдерами, но прямых конкурентов обыгрывали.

    Сейчас же наоборот, аутсайдеров чешут под орех, а прямых конкурентов обыграть не могут. Даже сегодняшний "Локомотив" вряд ли может считать прямым конкурентом.

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    • Игра "Спартака" в этом году повеселее. Как мне кажется, все идет медленно, но вверх!», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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