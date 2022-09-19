Червиченко о «Спартаке»: Аутсайдеров чешут под орех, а прямых конкурентов обыграть не могут

Андрей Червиченко Фото: globallookpress.com
«У "Спартака" все как обычно. Начали за здравие, пошли поздравления с чемпионством. Потом провалились. А сейчас опять неплохо.
С одной стороны, это новая проекция "Спартака". Если раньше они теряли очки в играх с аутсайдерами, но прямых конкурентов обыгрывали.
Сейчас же наоборот, аутсайдеров чешут под орех, а прямых конкурентов обыграть не могут. Даже сегодняшний "Локомотив" вряд ли может считать прямым конкурентом.
Игра "Спартака" в этом году повеселее. Как мне кажется, все идет медленно, но вверх!», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.