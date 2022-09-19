Анчелотти: У «Атлетико» возникли проблемы на старте сезона, но они будут бороться за титул до конца

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в 6-м туре Ла Лиги.

«У нас было преимущество в два мяча, мы хорошо защищались. Во втором тайме нашим действиям не хватало эффективности, не было желания пойти вперед. Я считаю "Атлетико" очень хорошей командой, там много мастеров.

У них возникли проблемы на старте сезона, но они будут бороться за титул до конца. На данный момент ничего еще не решено. Мы начали сезон хорошо, они — похуже, но все может измениться», — приводит слова Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» одержал шестую победу на старте сезона и с 18 очками лидирует в чемпионате. «Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги (10 очков).