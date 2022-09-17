Сборную Эквадора не отстранят от ЧМ-2022

Апелляционный комитет Международной федерации футбола отклонил обращение на исключение сборнойиз чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Проанализировав доводы всех сторон и проведя слушание, апелляционный комитет ФИФА подтвердил решение дисциплинарного комитета о прекращении дела, возбужденного против Эквадорской футбольной ассоциации (FEF).

Среди прочих соображений комитет счел, что на основании представленных документов игрок должен считаться обладателем постоянного эквадорского гражданства в соответствии с правилами ФИФА, регулирующими применение устава», ― сказано в заявлении ФИФА.

Напомним, ранее южноамериканской стране грозило отстранение от чемпионата мира — 2022 из-за информации о том, что Байрон Кастильо является колумбийцем, поэтому не мог играть за сборную Эквадора в отборе к чемпионату мира. Однако позже команда была допущена до участия в турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре и продлится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.