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    Сборную Эквадора не отстранят от ЧМ-2022

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    Апелляционный комитет Международной федерации футбола отклонил обращение на исключение сборной Эквадора из чемпионата мира 2022 года в Катаре.

    Сборную Эквадора не отстранят от ЧМ-2022
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    Сборную Эквадора не отстранят от ЧМ-2022

    «Проанализировав доводы всех сторон и проведя слушание, апелляционный комитет ФИФА подтвердил решение дисциплинарного комитета о прекращении дела, возбужденного против Эквадорской футбольной ассоциации (FEF).

    Среди прочих соображений комитет счел, что на основании представленных документов игрок должен считаться обладателем постоянного эквадорского гражданства в соответствии с правилами ФИФА, регулирующими применение устава», ― сказано в заявлении ФИФА.

    Напомним, ранее южноамериканской стране грозило отстранение от чемпионата мира — 2022 из-за информации о том, что Байрон Кастильо является колумбийцем, поэтому не мог играть за сборную Эквадора в отборе к чемпионату мира. Однако позже команда была допущена до участия в турнире.

    Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре и продлится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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