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    Конте: «Тоттенхэм» только начал путь к борьбе за что-то важное

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после крупной победы над «Лестером» (6:2) высказался о том, сможет ли лондонский клуб побороться за высокие места в АПЛ.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Мы должны постараться сделать все возможное. Премьер-лига очень сложна. На мой взгляд, мы только начали путь к борьбе за что-то важное. Только начали.

    "Ман Сити", "Ливерпуль" и "Челси" были очень конкурентоспособны и много выигрывали. Каждый сезон они борются за победу в турнирам. В нашем уме и сердце амбиции должны быть направлены на то, чтобы расти.

    Когда у тебя каждые три дня проходят важные матчи, нужен хороший состав. Иногда ты можешь отдохнуть или начать со скамейки запасных, но в следующей игре ты будешь играть», — сказал тренер ВВС.

    Хет-трик в матче с «Лестером» оформил вышедший на замену корейский нападающий Сон Хын Мин.

    «В первом тайме у нас были проблемы с уверенностью в своих силах, но замены сыграли важную роль.

    Сон выступил просто фантастически, забив трижды. Это странно: до этого матча он не забил ни разу, а сегодня оформил хет-трик за полчаса.

    Но нам, конечно, нужно прибавлять, чтобы не повторять того, что было в первом тайме», — сказал Конте.

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