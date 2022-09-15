Хомуха: Думаю, у «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки «Спартака», чем у «Газпрома»

Бывший тренер молодежной сборной Россиисчитает, что уне меньше возможностей для спонсирования, чем у, который поддерживает

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Хомуха Фото: rfs.ru

«Думаю, у "Лукойла" не меньше финансовых возможностей для поддержки команды, чем у "Газпрома".

При правильном подходе "Спартак" вполне способен навязать борьбу "Зениту". Но прямо сейчас — нет, конечно.

Команда не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств — системные ошибки. Когда команда пропускает четыре мяча, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится. С таким составом очень проблематично быть в тройке. Борьбе за чемпионский титул он однозначно не соответствует», — приводит слова Хомухи «Чемпионат».

«Спартак» после девяти туров находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет первым, опережая красно-белых на семь очков.