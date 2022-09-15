Гаджимурадов об интересе «Спартака»: Так я могу и в «Челси» хотеть, воду Захаряну носить

Полузащитник «Урала»прокомментировал информацию о том, что им интересовался

«Пусть сначала сделают предложение, а там уже посмотрим. Так я могу и в "Челси" хотеть.

Вместе с Захаряном? Да, воду ему носить (смеется).

Если "Спартак" сделает предложение, то почему нет? Но на данный момент я — игрок "Урала", у меня действующий контракт», — приводит слова Гаджимурадова Sport24.

Гаджимурадов провел в текущем чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян был близок к переходу в «Челси», но в последний момент клубы не смогли осуществить сделку.