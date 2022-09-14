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    «Наполи» взял верх над «Рейнджерс» в Глазго

    «Рейнджерс» — «Наполи»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче группы А «Наполи» в большинстве одержал гостевую победу над «Рейнджерс» со счетом 3:0.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    Первый гол на 68-й минуте забил полузащитник неаполитанцев Маттео Политано. Он реализовал пенальти. За 9 минут до этого хавбек Пётр Зелиньски не реализовал одиннадцатиметровый удар, который пришлось перебить. Первую попытку поляк также не забил.

    Во втором тайме игрок шотландского клуба Джеймс Сэндс за 3 минуты получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Голами в составе итальянского клуба также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Глазго Рейнджерс — Наполи 0:3
    Голы: 0:1 Маттео Политано (пенальти) (68'), 0:2 Джакомо Распадори (85'), 0:3 Тангай Н'Домбеле (90 + 1') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье (Глен Камара, 82'), Коннор Голдсон, Джеймс Сэндс, Борна Баришич, Райан Джек (Leon Thomas King, 63'), Крис Башам, Скотт Эрфилд (Рабби Матондо, 72'), Стивен Дэвис (Малик Тилльман, 82'), Райан Кент, Альфредо Морелос (Antonio Colak, 72') Наполи: Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 90'), Джованни Симеоне (Джакомо Распадори, 77'), Маттео Политано (Alessio Zerbin, 77'), Пётр Зелиньски (Тангай Н'Домбеле, 82'), Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Мариу Руй (Матиас Оливера, 77'), Min-jae Kim, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Альфредо Морелос (21'), Крис Башам (35'), Маттео Политано (42'), Джеймс Сэндс (54'), Джеймс Сэндс (55'), Борна Баришич (67'), Джеймс Тавернье (74')

    Для «Наполи» эта победа стала второй подряд на групповой стадии. В первом туре команда Лучано Спаллетти победила «Ливерпуль» (4:1). «Рейнджерс» потерпел второе поражение кряду.

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