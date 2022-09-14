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    «Челси» упустил домашнюю победу над «Зальцбургом»

    «Челси» — «Зальцбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 48-й минуте открыли хозяева. Протащил мяч по правой бровке Маунт и прострелил вдоль ворот. Сферу подхватил Рахим Стерлинг и красивым обводящим ударом отправил ее в дальний угол ворот соперника.

    На 75-й минуте убежал в контратаку по флангу Адаму и прострелил низом в штрафную «Челси», где пробил в касание Ноа Окафор, отправив мяч точно в дальний угол.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Челси — Зальцбург 1:1
    Голы: 1:0 Рахим Стерлинг (48'), 1:1 Ноа Окафор (75') Челси: Кепа Аррисабалага, Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта (Хаким Зиеш, 81'), Тьяго Силва, Марк Кукурелья, Матео Ковачич (Конор Галлахер, 81'), Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц (Рубен Лофтус-Чик, 66'), Рахим Стерлинг (Кристиан Пулишич, 84'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Армандо Броя, 66') Зальцбург: Ноа Окафор (Секу Койта, 85'), Беньямин Шешко (Chukwubuike Adamu, 70'), Лука Сучич (Dijon Kameri, 70'), Maurits Kjaergaard (Люка Гурна-Дуат, 46'), Николас Зайвальд, Николас Капальдо, Андреас Ульмер, Страхиня Павлович, Бернардо, Amar Dedic, Philipp Kohn Предупреждения: Chukwubuike Adamu (77'), Страхиня Павлович (77'), Андреас Ульмер (78'), Рис Джеймс (79'), Николас Капальдо (89')

    «Челси» остался на последнем месте в турнирной таблице группы Е, набрав 1 очко за 2 стартовых тура. «Зальцбург» идет третьим — 2 очка.

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