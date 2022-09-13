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    Жоржиньо: «Зальцбург» — очень агрессивная команда, которая использует быстрые атаки

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    Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал, как команда готовится к матчу 2-го тура Лиги чемпионов с «Зальцбургом» под руководством нового тренера.

    Жоржиньо
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    Жоржиньо

    Напомним, что Грэм Поттер возглавил лондонцев после того, как руководство клуба уволило Томаса Тухеля сразу после поражения от загребского «Динамо» в первом туре.

    «Грэм Поттер отлично справляется со своими обязанностями. Он постоянно спрашивает нас, что нам нравится и что не нравится.

    В команде новые требования, мы должны понимать, что от нас хотят, и помогать друг другу.

    "Зальцбург" — очень агрессивная команда, которая использует быстрые вертикальные атаки. Мы должны хорошо подготовиться к этой игре.

    Это Лига чемпионов, и проходных матчей здесь нет», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч «Челси» — «Ред Булл Зальцбург» пройдет 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск. С прогнозами на матч можно ознакомиться по ссылке.

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