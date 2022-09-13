Жоржиньо: «Зальцбург» — очень агрессивная команда, которая использует быстрые атаки

Полузащитникрассказал, как команда готовится к матчу 2-го тура Лиги чемпионов спод руководством нового тренера.

Напомним, что Грэм Поттер возглавил лондонцев после того, как руководство клуба уволило Томаса Тухеля сразу после поражения от загребского «Динамо» в первом туре.

«Грэм Поттер отлично справляется со своими обязанностями. Он постоянно спрашивает нас, что нам нравится и что не нравится.

В команде новые требования, мы должны понимать, что от нас хотят, и помогать друг другу.

"Зальцбург" — очень агрессивная команда, которая использует быстрые вертикальные атаки. Мы должны хорошо подготовиться к этой игре.

Это Лига чемпионов, и проходных матчей здесь нет», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Ред Булл Зальцбург» пройдет 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск. С прогнозами на матч можно ознакомиться по ссылке.