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    Осинькин: Если искать позитив — это первый матч на ноль

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался после матча с «Химками» (0:0) в 9-м туре РПЛ.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Не все получалось у нас. В первом тайме особенно. Конечно, забей мы пенальти, было бы по-другому. Сейчас нужно понять причины, по которым мы изменили своему футболу.

    Мы очень медленно играли. Мы ждали, что разбегается Глушенков, но травма ему не позволила. Мы подождали до перерыва, но больше не могли. Пришлось делать даже двойную замену. Мы должны были играть лучше. Но во втором тайме получилось несколько хороших атак. Но цельной эта половина тоже не получилась.

    Если искать позитив — это первый матч на ноль. Но нам надо прибавлять. Сейчас нам будет это сделать легче. Подходит группа травмированных, подходят новички. Нам, конечно, нужен перерыв, чтобы хорошо поработать. В следующих играх должно быть движение вперед», — цитирует Осинькина официальный сайт самарцев.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» с 10 очками занимают 9 место в РПЛ. «Химки» с 8 баллами идут на 13 месте.

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