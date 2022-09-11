Вратарь «Факела»: Просили оставить Василенко, но Асхабадзе сказал, что решение уже принято

Вратарьпосле матча 9-го тура РПЛ против(2:0) рассказал, что футболисты команды просили гендиректора клубаоставитьна посту главного тренера.

«Да, это так. Реакция Асхабадзе? "Решение уже принято. Поэтому возвращаться к этому не будем". Отставка — шок, да. Ничего об этом не знали.

Эта победа в том числе и Василенко, конечно, он в ней поучаствовал. Собирал эту команду. Много сделал для нее. Верил в каждого из нас.

Просто так получилось, что победа случилась после его ухода», — цитирует Городового Sport24.

«Факел» сообщил об уходе Василенко с поста главного тренера 6 сентября.

В матче против «Локомотива» команда из Воронежа одержала первую победу в сезоне.