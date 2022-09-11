ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ирвинг Лосано и Хесус ГальярдоВ ожидании ЧМ-2022. Бестрофейный рекорд Мексики
  • 19:26
    • «Зенит» разнес «Оренбург», у Вендела хет-трик
  • 18:45
    • «Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы
  • 17:01
    • «Факел» обыграл «Локомотив» и одержал свою первую победу в сезоне
  • 15:30
    • Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Ахмата»
  • 19:13
    • «Атлетик» в гостях разгромил «Эльче»
    Все новости спорта

    Вратарь «Факела»: Просили оставить Василенко, но Асхабадзе сказал, что решение уже принято

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Факел Локомотив РПЛ Футбол России
    Вратарь «Факела» Алексей Городовой после матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0) рассказал, что футболисты команды просили гендиректора клуба Романа Асхабадзе оставить Олега Василенко на посту главного тренера.

    Олег Василенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Василенко

    «Да, это так. Реакция Асхабадзе? "Решение уже принято. Поэтому возвращаться к этому не будем". Отставка — шок, да. Ничего об этом не знали.

    Эта победа в том числе и Василенко, конечно, он в ней поучаствовал. Собирал эту команду. Много сделал для нее. Верил в каждого из нас.

    Просто так получилось, что победа случилась после его ухода», — цитирует Городового Sport24.

    «Факел» сообщил об уходе Василенко с поста главного тренера 6 сентября.

    В матче против «Локомотива» команда из Воронежа одержала первую победу в сезоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Ростов» и в этот раз?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Продолжит ли «Монако» свой подъем?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Еще один топ-матч запишет в свой актив «Северсталь»?
  • «Северсталь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры