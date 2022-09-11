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    Гогниев: «Химкам» до идеальной игры далеко, но проблески есть

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    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал итоги матча с «Крыльями Советов» (0:0) в 9-м туре РПЛ.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Очень хорошая игра, что-то получилось, что-то — нет. Хочется поблагодарить ребят за самоотдачу и за то, что они выдержали такой объем нагрузки. Мы были все время впереди, играли в прессинг — это тяжело физически. Мы были сильной командой, мы — одно целое.

    Получилась хорошая игра, мы много владели мячом. Единственное — хотелось бы, чтобы из зон мы выходили низом, но сегодня соперники перекрывали защитников, на что мы готовились, то и получили.

    Результат — это игра команды, ее целостность. Нам до идеальной игры далеко, но проблески есть. Если бы мы реализовали моменты, то все сказали бы, что "Химки" в порядке — за 10 дней стали играть в другой футбол. Это не так, в любом случае, все дается путем длительной, тяжелой работы.

    Результат придет, у нас критерии оценки тренера и вообще всего — результат. Сегодня была игра в нашем исполнении, то, что мы планировали — многое сделали, многое получалось, что-то не выходило, но на это нужно время.

    Я еще раз хочу поздравить своих футболистов, они квалифицированные и быстро перестраиваются, слушают своего главного тренера. Двигаемся дальше, у нас много игр, нужно восстановиться и показывать яркую игру», — цитирует Гогниева пресс-служба химчан.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» с 10 очками занимают 9 место в РПЛ. «Химки» с 8 баллами идут на 13 месте.

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