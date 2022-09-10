«Кадис» — «Барселона»: счет матча 0:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Рафинья с фланга сделал пас в штрафную «Кадиса», Гави дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую. Ледесма неудачно выбил мяч на набежавшего де Йонга, который пробил по пустым воротам.
На 65-й минуте Бельерин сделал пас по правому флангу, Рафинья дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую. Де Йонгу помешали замкнуть, а Левандовский набежал и добил мяч в пустые ворота.
На 86-й минуте матча Дембеле шикарной передачей из глубины разрезал оборону «Кадиса». Левандовский ворвался в штрафную, но не стал бить, а покатил мяч на Фати, который поразил пустые ворота.
А в компенсированное время Дембеле в контратаке убежал по правому флангу, резко сместился к центру, убрал соперника на замахе и хлёстко пробил по воротам. Мяч от рук Ледесмы влетел в сетку.
Отметим, что на 82-й минуте матч прерывался почти на час из-за того, что на трибунах пожилому болельщику стало плохо. Мужчине с инфарктом оказали помощь и увезли в больницу.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» набрала 13 очков и обошла «Реал» в турнирной таблице Примеры. «Кадис» последний с 5 поражениями в 5 матчах.