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    «Барселона» разгромила «Кадис» в прерванном матче

    «Кадис» — «Барселона»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Кадис
    В матче 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала гостевую победу над «Кадисом» со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Рафинья с фланга сделал пас в штрафную «Кадиса», Гави дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую. Ледесма неудачно выбил мяч на набежавшего де Йонга, который пробил по пустым воротам.

    На 65-й минуте Бельерин сделал пас по правому флангу, Рафинья дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую. Де Йонгу помешали замкнуть, а Левандовский набежал и добил мяч в пустые ворота.

    На 86-й минуте матча Дембеле шикарной передачей из глубины разрезал оборону «Кадиса». Левандовский ворвался в штрафную, но не стал бить, а покатил мяч на Фати, который поразил пустые ворота.

    А в компенсированное время Дембеле в контратаке убежал по правому флангу, резко сместился к центру, убрал соперника на замахе и хлёстко пробил по воротам. Мяч от рук Ледесмы влетел в сетку.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Барселона 0:4
    Голы: 0:1 Френки де Йонг (55'), 0:2 Роберт Левандовски (65'), 0:3 Ансумане Фати (86'), 0:4 Усман Дембеле (90 + 2') Кадис: Херемиас Ледесма, Хосеба Сальдуа, Луис Эрнандес, Mamadou Mbaye, Альфонсо Эспино, Феде Сан Эметерио (Рубен Алькарас, 72'), Alex, Иван Алехо (Тео Бонгонда, 60'), Рубен Собрино (Альваро Негредо, 72'), Brian Ocampo, Лукас Перес (Авер Мабиль, 72') Барселона: Ферран Торрес (Усман Дембеле, 57'), Мемфис Депай (Педри, 57'), Рафаэл Диас (Ансумане Фати, 72'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Gavi, Alejandro Balde (Маркос Алонсо, 78'), Жерар Пике, Рональд Араухо, Эктор Бельерин, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Рафаэл Диас (16'), Серхио Бускетс (53'), Лукас Перес (56')

    Отметим, что на 82-й минуте матч прерывался почти на час из-за того, что на трибунах пожилому болельщику стало плохо. Мужчине с инфарктом оказали помощь и увезли в больницу.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 13 очков и обошла «Реал» в турнирной таблице Примеры. «Кадис» последний с 5 поражениями в 5 матчах.

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