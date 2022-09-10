Сегодня в 19:01 Агаларов выйдет в старте «Ахмата» против «Нижнего Новгорода» «Ахмат» — «Нижний Новгород»: прогноз, составы, коэффициенты Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Нижний Новгород «Ахмат» примет «Нижний Новгород» в матче 9 тура РПЛ. Стали известны составы команд. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей «Ахмат»: Шелия, Быстров, Журавлев, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Бериша, Агаларов. «Нижний Новгород»: Гойло, Масоэро, Юлдошев, Гоцук, Агапов, Стоцкий, Майга, Калинский, Рыбчинский, Кротов, Сулейманов.