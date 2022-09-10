В субботу, 10 сентября, грозненский «Ахмат» примет «Пари Нижний Новгород» в рамках 9 тура РПЛ. Матч на «Ахмат Арене» начнется в 19:45 мск. «Ахмат» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Август подопечные Андрея Талалаева начали домашней ничьей с «Зенитом» (0:0), после чего на выезде победили подмосковные «Химки» (3:1).

Затем чеченский клуб был на выезде бит столичным ЦСКА (2:4) и дома проиграл «Крыльям Советов» (1:2).

Коэффициенты матча Ахмат — Нижний Новгород 1X2Новым игрокам 1.683.954.90Фрибет$40

В последних матчах грозненцы в Кубке России победили дома «Оренбург» (3:1), а в рамках РПЛ обыграли на выезде «Локомотив» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 8 туров РПЛ «Ахмат» с 11 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 12-12, Мохамед Конате забил 3 гола.

«Пари Нижний Новгород»

В чемпионате России в августе команда Михаила Галактионова в гостях проиграла «Сочи» (1:2) а потом устроила домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4).

Затем «Пари НН» одержал первую победу в сезоне, одолев на выезде «Урал» (1:0), после чего дома ушел от поражения в матче с «Динамо» (2:2).

В последних матчах нижегородцы в рамках Кубка России обыграли на своем поле «Локомотив» (2:0), а в рамках РПЛ победили дома «Факел» (3:1).

Календарь и таблица РПЛ

С 9 очками после 8 туров нижегородцы занимают 11-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 13-15, Николай Калинский забил 4 гола.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.79, на ничью в основное время — 3.80, а на победу «Пари НН» — 4.50.

В прошлом сезоне «Ахмат» победил дома со счетом 3:1 и на выезде со счетом 1:0.

Обе команды успешно провели последние матчи. Прогноз: «Ахмат» не проиграет верховой матч .