«Ахмат»
Август подопечные Андрея Талалаева начали домашней ничьей с «Зенитом» (0:0), после чего на выезде победили подмосковные «Химки» (3:1).
Затем чеченский клуб был на выезде бит столичным ЦСКА (2:4) и дома проиграл «Крыльям Советов» (1:2).
Коэффициенты матча Ахмат — Нижний Новгород
В последних матчах грозненцы в Кубке России победили дома «Оренбург» (3:1), а в рамках РПЛ обыграли на выезде «Локомотив» (2:1).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 8 туров РПЛ «Ахмат» с 11 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 12-12, Мохамед Конате забил 3 гола.
«Пари Нижний Новгород»
В чемпионате России в августе команда Михаила Галактионова в гостях проиграла «Сочи» (1:2) а потом устроила домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4).
Затем «Пари НН» одержал первую победу в сезоне, одолев на выезде «Урал» (1:0), после чего дома ушел от поражения в матче с «Динамо» (2:2).
В последних матчах нижегородцы в рамках Кубка России обыграли на своем поле «Локомотив» (2:0), а в рамках РПЛ победили дома «Факел» (3:1).
С 9 очками после 8 туров нижегородцы занимают 11-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 13-15, Николай Калинский забил 4 гола.
Прогноз и ставка
На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.79, на ничью в основное время — 3.80, а на победу «Пари НН» — 4.50.
В прошлом сезоне «Ахмат» победил дома со счетом 3:1 и на выезде со счетом 1:0.
Обе команды успешно провели последние матчи. Прогноз:
Интересны варианты ставок