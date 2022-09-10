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    Выстоят ли нижегородцы в Грозном?

    «Ахмат» — «Пари НН». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат России, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Пари НН»
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    «Пари НН»
    В субботу, 10 сентября, грозненский «Ахмат» примет «Пари Нижний Новгород» в рамках 9 тура РПЛ. Матч на «Ахмат Арене» начнется в 19:45 мск. «Ахмат» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Сентября 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:45 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
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    «Ахмат»

    Август подопечные Андрея Талалаева начали домашней ничьей с «Зенитом» (0:0), после чего на выезде победили подмосковные «Химки» (3:1).

    Затем чеченский клуб был на выезде бит столичным ЦСКА (2:4) и дома проиграл «Крыльям Советов» (1:2).

    Коэффициенты матча Ахмат — Нижний Новгород

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    В последних матчах грозненцы в Кубке России победили дома «Оренбург» (3:1), а в рамках РПЛ обыграли на выезде «Локомотив» (2:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 8 туров РПЛ «Ахмат» с 11 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 12-12, Мохамед Конате забил 3 гола.

    «Пари Нижний Новгород»

    В чемпионате России в августе команда Михаила Галактионова в гостях проиграла «Сочи» (1:2) а потом устроила домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4).

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    • Затем «Пари НН» одержал первую победу в сезоне, одолев на выезде «Урал» (1:0), после чего дома ушел от поражения в матче с «Динамо» (2:2).

    В последних матчах нижегородцы в рамках Кубка России обыграли на своем поле «Локомотив» (2:0), а в рамках РПЛ победили дома «Факел» (3:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 9 очками после 8 туров нижегородцы занимают 11-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 13-15, Николай Калинский забил 4 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.79, на ничью в основное время — 3.80, а на победу «Пари НН» — 4.50.

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    В прошлом сезоне «Ахмат» победил дома со счетом 3:1 и на выезде со счетом 1:0.

    Обе команды успешно провели последние матчи. Прогноз: «Ахмат» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.83 и ТБ 2,5 за 1.89.

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    «Ахмат» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Выстоят ли нижегородцы в Грозном?
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