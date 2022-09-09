Головин советует российским футболистам пробовать свои силы в Европе

Полузащитник «Монако»советует российским футболистам пробовать уехать и поиграть в Европе.

«Если человеку нравится играть в России, его устраивает зарплата и комфорт в родной стране, — тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, — таков его выбор. Но если он хочет прогрессировать, — конечно, нужно уезжать. Безоговорочно.

Тут даже спорить не о чем. Если он хочет, но боится? Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь. Да, в Европе может не получиться — посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку.

Ничего страшного — вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого! Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».