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    Клопп: Имея в воротах Алиссона, нужно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевое поражение от «Наполи» (1:4) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

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    «До того момента пока на поле не вышел Тьяго, я не могу вспомнить ни одной ситуации контрпрессинга.

    Все было очевидно. Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас. Нужно пережить это.

    "Наполи" провел очень хорошую игру, а мы — нет. Это первое объяснение поражения. Последние два гола мы практически принесли им на блюдечке. Мы должны были защищаться намного лучше.

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    • Имея в воротах Алиссона, вы должны действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме.

    Через три дня мы играем против "Вулверхэмптона" и, возможно, если они смотрели сегодняшний матч, то не могут остановиться от смеха», — сказал тренер в интервью BT Sport.

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