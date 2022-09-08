Клопп: Имея в воротах Алиссона, нужно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевое поражение от «Наполи» (1:4) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

«До того момента пока на поле не вышел Тьяго, я не могу вспомнить ни одной ситуации контрпрессинга.

Все было очевидно. Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас. Нужно пережить это.

"Наполи" провел очень хорошую игру, а мы — нет. Это первое объяснение поражения. Последние два гола мы практически принесли им на блюдечке. Мы должны были защищаться намного лучше.

Имея в воротах Алиссона, вы должны действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме.

Через три дня мы играем против "Вулверхэмптона" и, возможно, если они смотрели сегодняшний матч, то не могут остановиться от смеха», — сказал тренер в интервью BT Sport.